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«Бахчешехир» пытался подписать Окобо, отстранённого «Монако» за стычку с партнёром

«Бахчешехир» пытался подписать Окобо, отстранённого «Монако» за стычку с партнёром
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Разыгрывающий «Монако» Эли Окобо мог перейти в турецкий «Бахчешехир», сообщает Eurohoops.

По информации источника, турецкий клуб предпринимал попытку подписать бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации, после того как в Сети появилась информация, что руководство «Монако» приняло решение отстранить Окобо на неопределённый срок после стычки с партнёром по команде Донатасом Мотеюнасом в матче Евролиги с «Олимпиакосом».

Сообщается, что 26-летний француз сразу же ответил отказом, так как намерен вернуться в состав текущей команды. Окобо выступает в составе «Монако» с 2022 года. В нынешнем сезоне Евролиги француз набирал 10,2 очка, 2,7 подбора и 3,2 результативной передачи в среднем за игру.

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Наказание для Окобо:
«Монако» временно отстранил Эли Окобо из-за спора с Донатасом Мотеюнасом
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