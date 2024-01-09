«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Лиги ВТБ, совершив рывок 15:0 в 4-й четверти

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались саратовский «Автодор» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и закончилась победой гостей со счётом 98:88.

В первой четверти игры гости действовали активнее и выиграли её с преимуществом в шесть очков, но к большому перерыву саратовцы смогли сравнять счёт. По ходу третьей четверти матча хозяева вели в счёте с разницей в шесть очков, но завершили её с показателем «+3». В начале заключительного отрезка игры гостям удался рывок со счётом 15:0, который и стал решающим.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Бэрфорд, набравший 24 очка.

Для «Локомотива-Кубань» эта победа стала 15-й в 21 матче текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Автодора» девять побед и 12 поражений.