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«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Лиги ВТБ, совершив рывок 15:0 в 4-й четверти

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Лиги ВТБ, совершив рывок 15:0 в 4-й четверти
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались саратовский «Автодор» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и закончилась победой гостей со счётом 98:88.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В первой четверти игры гости действовали активнее и выиграли её с преимуществом в шесть очков, но к большому перерыву саратовцы смогли сравнять счёт. По ходу третьей четверти матча хозяева вели в счёте с разницей в шесть очков, но завершили её с показателем «+3». В начале заключительного отрезка игры гостям удался рывок со счётом 15:0, который и стал решающим.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Бэрфорд, набравший 24 очка.

Для «Локомотива-Кубань» эта победа стала 15-й в 21 матче текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Автодора» девять побед и 12 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 98
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Ньюмэн - 30, Торнвелл - 17, Мавра - 11, Хэммондс - 9, Гаррет - 9, Петенев - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 3, Наумов, Фёдоров, Печенджиян
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 24, Уайт - 18, Мартюк - 17, Елатонцев - 13, Акун-Пёрселл - 8, Емченко - 6, Узинский - 4, Близнюк - 4, Щербенев - 2, Квитковских - 2, Темиров, Ведищев
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