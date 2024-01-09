Тренер «Локомотива» Секулич: в России живут приятные люди, которые всегда рады помочь

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич поделился мнением о России.

«Россия невероятно большая. Каждая поездка — это полноценное путешествие. Я сам родом из маленькой страны — Словении. И когда у нас говорят: «Это тут рядом», обычно имеют в виду расстояние в 10-15 километров. А в России «близко» — это 200-300 километров! Так что именно расстояния — моя первая ассоциация с вашей страной. Есть ещё одно клише, которое полностью оправдано — про русские морозы. Только у нас в Краснодаре погода более-менее нормальная, а в других городах, в которые мы приезжаем, зимой очень холодно.

Мне и моей семье в России комфортно. Тут живут приятные люди, которые всегда рады помочь», — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Секулич возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые в своей истории вышла в финал Единой лиги ВТБ.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александром Секуличем на «Чемпионате» 10 января в 8:00 по московскому времени.