Инсайдер назвал подробности травмы Тайриза Халибёртона и ожидаемый срок восстановления

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил подробности состояния разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, который получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (133:131).

«У звезды «Пэйсерс» Тайриза Халибёртона растяжение левого подколенного сухожилия первой степени, как показала МРТ во вторник. Об этом сообщают источники ESPN. Ожидается, что он пройдёт повторное обследование примерно через две недели, но есть серьёзное облегчение по поводу того, что он избежал серьёзной травмы», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку в матче с «Бостоном» — ему понадобилась помощь партнёров по команде.