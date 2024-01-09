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Заслужил ли Деррик Уайт попадания на Матч всех звёзд в нынешнем сезоне?

Заслужил ли Деррик Уайт попадания на Матч всех звёзд в нынешнем сезоне?
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До Матча всех звёзд остаётся чуть больше месяца, и дискуссии о том, кто заслужил право поучаствовать в ежегодном мероприятии, уже идут вовсю. Среди них можно встретить мнения о том, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт заслужил своим перформансом в этом сезоне свою первую поездку на звёздный уикенд. В частности, об этом высказывался экс-игрок НБА Джей Джей Редик.

Цифры Уайта хоть и не выделяются среди других претендентов, но его влияние на успех «Бостона» в нынешнем сезоне очень велико. Деррик в среднем набирает 16,4 очка, 4,1 подбора и 5,2 результативной передачи. «Селтикс» имеют лучшее соотношение побед и поражений в данный момент в лиге — 28 побед и восемь поражений. На Востоке они опережают ближайшего преследователя «Милуоки Бакс» на 3,5 игры.

Заслужил ли Уайт стать участник Матча всех звёзд в нынешнем сезоне? Хотим знать ваше мнение.

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