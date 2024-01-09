Александр Секулич: решил стать тренером, когда понял, что формирую личности

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич рассказал о своём становлении в качестве тренера.

«Чем старше я становился, тем очевиднее было, насколько ограничен мой потенциал как игрока. Но что-то во мне такое они [тренеры] видели — наверное, ответственность, что давало им повод сделать меня капитаном команды, а потом настаивать на том, чтобы я перешёл в тренеры.

Не помню точно, когда начал тренировать, в 20, 21, 22 года. Я очень долго входил во вкус. И по-настоящему включился только после того, как осознал, что я ведь не просто спортсменам помогаю играть лучше, я формирую молодых людей как личности. После этого уже сомнений не было», — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Секулич возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые в своей истории вышла в финал Единой лиги ВТБ.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александром Секуличем на «Чемпионате» 10 января в 8:00 по московскому времени.