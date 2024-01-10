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Лаури Маркканен: служба в финской армии поможет мне работать в коллективе

Лаури Маркканен: служба в финской армии поможет мне работать в коллективе
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Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен рассказал о том, как на него влияет летняя служба в финской армии.

«Моё межсезонье выглядело бы иначе, если бы я не пошел в армию. Но в долгосрочной перспективе это поможет мне развить лидерские качества. Этот опыт поможет мне оставаться частью группы, коллектива, когда оказываешься в неудобном положении, под давлением.

Очевидно, я знаю, как справляться с трудностями на баскетбольной площадке. Всё-таки я всю жизнь играю в баскетбол. А тут нам приходилось коллективно решать непривычные вопросы, когда ситуация становилась сложной. В долгосрочной перспективе, как мне кажется, это отличный опыт», — приводит слова Маркканена Tucson.

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