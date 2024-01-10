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«Сан-Антонио» проявляет интерес к своему бывшему защитнику

«Сан-Антонио» проявляет интерес к своему бывшему защитнику
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Руководство «Сан-Антонио Спёрс» рассматривает вариант с приобретением атакующего защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея через обмен. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV.

Отметим, что Мюррей начал свою профессиональную карьеру в «Сан-Антонио», который выбрал его на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года под общим 29-м номером. Мюррей провёл в стане техасской команды пять сезонов, а в 2022 году поучаствовал в Матче всех звёзд впервые в карьере.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 20,9 очка, пять результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых — 38,4.

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