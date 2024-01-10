Жена Стефена Карри: он очень любит мои ножки, я их фотографирую и высылаю ему

Жена баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри Аиша рассказал о том, какую часть тела в ней особенно любит её муж.

«Мой муж очень любит мои ножки. В один день на них так красиво падал свет, что я решила их сфотографировать. Затем он попросил у меня интимную фотографию, а я выслала ему свои свои ступни. Не знаю, рад ли был он этому», — рассказала Аиша на шоу Cellphone Realette.

Стефен и Аиша находятся в браке уже более 10 лет. По их словам они начали встречаться ещё в 2008 году. Они познакомились ещё в 2003 году в школьные времена, а затем снова увиделись через пять лет, где и завязались их романтические отношения. Спустя два года Карри сделал предложение и Аиша ответила согласием. Семейная пара завела уже трёх детей.

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