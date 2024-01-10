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Споэльстра по новому контракту заработает $120 млн в качестве тренера «Майами»

Споэльстра по новому контракту заработает $120 млн в качестве тренера «Майами»
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«Майами Хит» и главный тренер Эрик Споэльстра достигли соглашения по поводу продления контракта на восемь лет и $ 120 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Отметим, что 53-летний Споэльстра с «Майами» дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — в 2012 и 2013 годах. Споэльстра также участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 годов. Специалист входят в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории.

На момент написания новости «Хит» занимают четвёртое место в Восточной конференции нынешнего сезона НБА. В распоряжении клуба из Флориды 21 победа и 15 поражений. У «Филадельфии Сиксерс», располагающейся на третьем месте, 23 победы и 12 поражений.

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