Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лиеткабелис — Гран Канария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» победил в гостях «Даллас», несмотря на 64 очка Ирвинга и Дончича

«Мемфис» победил в гостях «Даллас», несмотря на 64 очка Ирвинга и Дончича
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 января на площадке «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Даллас Маверикс» со счётом 103:120 уступили «Мемфис Гриззлиз».

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

По ходу стартовой четверти «Далласу» удалось вырваться вперёд на семь очков, но затем гости перехватили инициативу и больше её не отдали, выиграв «+7» к первой сирене, «+15» к большому перерыву и «+20» к итогу третьей четверти. В заключительном отрезке хозяева смогли отыграть три очка.

В топ-3 самых результативных игроков матча вошли два игрока «Маверикс» — Кайри Ирвинг (33 очка) и Лука Дончич (31 очко), Десмонд Бейн из «Гриззлиз» набрал 32 очка. Находящийся на 13-м месте в Западной конференции «Мемфис» одержал третью победу подряд, идущий седьмым на Западе «Даллас» прервал трёхматчевую выигрышную серию.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Дончич - 31, Джонс - 11, Харди - 10, Хардуэй-младший - 9, Пауэлл - 4, Лоусон - 3, Карри - 2, Уильямс, Грин, Уильямс, Холмс, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 32, Смарт - 23, Тиллман - 14, Уильямс - 14, Кеннард - 14, Родди - 11, Уильямс Мл. - 6, Кончар - 4, Бийомбо - 2, Ларэвиа, Джексон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android