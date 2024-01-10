«Мемфис» победил в гостях «Даллас», несмотря на 64 очка Ирвинга и Дончича

В ночь с 9 на 10 января на площадке «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Даллас Маверикс» со счётом 103:120 уступили «Мемфис Гриззлиз».

По ходу стартовой четверти «Далласу» удалось вырваться вперёд на семь очков, но затем гости перехватили инициативу и больше её не отдали, выиграв «+7» к первой сирене, «+15» к большому перерыву и «+20» к итогу третьей четверти. В заключительном отрезке хозяева смогли отыграть три очка.

В топ-3 самых результативных игроков матча вошли два игрока «Маверикс» — Кайри Ирвинг (33 очка) и Лука Дончич (31 очко), Десмонд Бейн из «Гриззлиз» набрал 32 очка. Находящийся на 13-м месте в Западной конференции «Мемфис» одержал третью победу подряд, идущий седьмым на Западе «Даллас» прервал трёхматчевую выигрышную серию.