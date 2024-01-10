Эрик Споэльстра — второй самый высокооплачиваемый тренер в НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в НБА после Грегга Поповича, получающего $ 19 млн в год за сезон. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Ранее стало известно, что «Майами Хит» и главный тренер Эрик Споэльстра достигли соглашения по поводу продления контракта на восемь лет и $ 120 млн.

53-летний Споэльстра с «Майами» дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — в 2012 и 2013 году. Споэльстра также участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 года. Специалист входит в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории.

На данный момент «Хит» занимают седьмое место в Восточной конференции нынешнего сезона НБА. На счету клуба из Флориды 21 победа и 15 поражений.