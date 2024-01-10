Аарон Гордон рассказал, куда он мог перейти, если бы не «Денвер»

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал о том, в какие команды он мог перейти по ходу сезона-2020/21.

«Я был в сомнениях. Мой выбор стоял между «Портлендом» с Дэймом, «Денвером», «Бостоном» и «Хьюстоном».

В «Рокетс» сказали: «Мы дадим тебе возможность проявить себя. Посмотрим, как ты улучшишь свою игру». «Бостон» также был отличным вариантом — две молодые звезды, но именно «Денвер» казался идеальным местом.

Я чувствовал, что это продлевает мою карьеру. От меня не требовалось слишком многого во время игр. Я по-прежнему должен был просто выполнять то, что я умею», — сказал Гордон во время подкаста Knuckleheads Podcast.

Напомним, Гордон в сентябре 2021 года подписал контракт с «Денвером» на 4 года и $ 86,6 млн.