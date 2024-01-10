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Шакил О'Нил объяснил, чему научился «Денвер» после победы в НБА

Шакил О'Нил объяснил, чему научился «Денвер» после победы в НБА
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Звёздный центровой Шакил О'Нил рассказал, чему научился «Денвер Наггетс» после того, как одержал победу в НБА.

«Когда ты пытаешься стать чемпионом, ты учишься не паниковать. Когда ты становишься чемпионом, ты начинаешь осознавать, что не имеешь права на панику в сложных ситуациях. Я никогда не волнуюсь за Денвер. Мне нравится прогресс, который они сейчас показывают.

Ты хочешь иметь какое-то преимущество на домашней площадке, когда все это начнется в апреле-мае, а сейчас они сидят на третьем месте. Джокер играет хорошо, «Денвер Наггетс» сейчас в отличной форме», — приводит слова О'Нила Sports Illustrated.

Напомним, «Денвер» является действующим чемпионом НБА. В финале команда в пяти матчах оказалась сильнее «Майами Хит».

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