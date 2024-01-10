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Таунс рассказал, как в «Миннесоте» отреагировали на драку Грина и Гобера

Таунс рассказал, как в «Миннесоте» отреагировали на драку Грина и Гобера
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Один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался по поводу инцидента с дракой между товарищем по команде Руди Гобером и форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

«Я бы хотел рассказать вам что-то интересное, но, честно говоря, мы просто посмеялись над этим. Это даже не было чем-то серьезным. Мы больше говорили о том, что нам удалось одержать действительно большую победу.

Потому что после всего этого мы сохранили самообладание, выдержку и в конце сделали несколько очень важных шагов, чтобы выиграть. Было бы обидно, если бы случилось иначе и мы проиграли», — сказал Таунс в подкасте Пола Джорджа.

Отметим, что встреча с «Миннесотой» закончилась домашним поражением «Уорриорз» со счётом 101:104, несмотря на то что перед последней четвертью хозяева уходили с преимуществом в семь очков.

Заявление Грина:
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