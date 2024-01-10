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Док Риверс назвал самую талантливую по составу команду НБА

Док Риверс назвал самую талантливую по составу команду НБА
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Бывший главный тренер клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» является самой талантливой командой по составу.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Я не думаю, что у кого-то есть больше таланта. Если проанализировать восемь или девять команд, то в НБА нет более талантливой команды. Я не думаю, что кто-то может сравниться с «Клипперс». Сейчас они вроде как лучше подходят друг другу.

Расс Уэстбрук выходит со скамейки, Норман Пауэлл придает им энергии, Зубац и Джеймс вместе. Джеймс играет в потрясающий баскетбол… И все они здоровы. Они все играют», — сказал Риверс в подкасте Билла Симмонса.

Вчера, 9 января, «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в матче НБА с «Финикс Санз» (138:111).

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
138 : 111
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 19, Зубац - 19, Леонард - 17, Мэнн - 14, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 9, Коффи - 9, Тайс - 6, Бостон - 5, Пламли - 1, Хиланд, Такер, Браун
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 20, Бил - 15, Гордон - 12, Аллен - 8, Нуркич - 8, Окоги - 4, Мету - 4, Гудвин - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Ли - 2, Ватанабэ - 1, Ойбанкс
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