Док Риверс назвал самую талантливую по составу команду НБА

Бывший главный тренер клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» является самой талантливой командой по составу.

«Я не думаю, что у кого-то есть больше таланта. Если проанализировать восемь или девять команд, то в НБА нет более талантливой команды. Я не думаю, что кто-то может сравниться с «Клипперс». Сейчас они вроде как лучше подходят друг другу.

Расс Уэстбрук выходит со скамейки, Норман Пауэлл придает им энергии, Зубац и Джеймс вместе. Джеймс играет в потрясающий баскетбол… И все они здоровы. Они все играют», — сказал Риверс в подкасте Билла Симмонса.

Вчера, 9 января, «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в матче НБА с «Финикс Санз» (138:111).