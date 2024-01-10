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Леброн Джеймс стал лицом свежей коллекции сумок Louis Vuitton

Леброн Джеймс стал лицом свежей коллекции сумок Louis Vuitton
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лицом сумок Speedy от Louis Vuitton.

Видео доступно на YouTube-канале Louis Vuitton. Права на видео принадлежат Louis Vuitton.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 7,5 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,7, трёхочковых — 39,7.

Напомним, 10 января, состоялся очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 132:131 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Энтони Дэвис. На его счету 41 очко (13 из 17 с игры, 13 из 14 штрафные), 11 подборов, шесть результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» Дэвиса по итогам встречи составил «0».

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