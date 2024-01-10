Пашутин объяснил, почему уровень Единой лиги ВТБ вырос

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался по поводу уровня Единой лиги ВТБ.

«Надо отдать должное руководству Единой Лиги ВТБ: Сергей Иванов, Сергей Кущенко, Илона Корстин. Организация и требования на самом высоком уровне. Четыре команды зашли из Суперлиги – «Уралмаш», МБА, «Самара», «Руна», а требования очень высокие. Залы, организация, гостиницы, аэропорт, организация игры. Города помогают. Наша «Парма» – феноменальная. Сердце баскетбола. Весь город любит баскетбол еще со времен «Урал-Грейта». Сначала родители, затем их дети, внуки ходят. Желаю, чтобы это продолжалось.

Уровень всей Лиги вырос, выросли бюджеты, все привезли качественных легионеров. Усилились российскими ребятами и конкурентоспособность выросла. Нет аутсайдеров. Это рождает качество всей Лиги, как в НБА. Невозможно выиграть 30 матчей, «Уорриорз» сейчас проигрывают. Каждая команда может обыграть каждую. Это связано еще с этим. Как в Евролиге – каждый матч, как финал. То же самое происходит в Лиге ВТБ. Борьба за Топ-6, за плей-офф, за свою площадку, за более высокое место. Руководство ставит задачу – попасть в Топ-6. Все объединены одной целью», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.