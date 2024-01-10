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Евгений Пашутин раскрыл секрет успехов «Пармы» в нынешнем сезоне Единой лиги

Евгений Пашутин раскрыл секрет успехов «Пармы» в нынешнем сезоне Единой лиги
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу успешной игры своей команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Ребята поверили в то, что мы делаем, они объединились. Мы разговаривали, что физически и технически каждый из наших ребят очень сильный. Самое главное было объединиться в команду и верить, что результат команды важнее личных результатов. Бывает, в средней команде личную статистику ребята набирают, а результат не важен. На следующий год контракт есть, и всё хорошо. Подобраны ребята, голодные до побед. У нас самая молодая команда. У нас сплав молодости, амбициозности и силы, поэтому я думаю, что ребята объединились», — сказал Пашутин на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

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