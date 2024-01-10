Пашутин рассказал, что делает Би Джея Джонсон одим из сильейших игроков Лиги ВТБ

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу одного из лидеров своей команды Би Джея Джонсона.

«Он очень хороший человек. Профессионал. Тренируется на 100 процентов. Как и все снайперы, немного в себе. Общительный, и у него есть инстинкт победителя. Это позволяет ему проявлять свой талант на самом высоком уровне. Когда его выбирали, мы понимали, что он в университете набирал по 50 очков, но в Испании был ограничен – по 18 минут в среднем, 6-8 очков. А его талант намного выше. Ребята поверили в него. Стараемся сильные стороны его использовать. В игре он чувствует все моменты.

Редкий талант – высокий прыжок сочетается с точностью. Не берем Джордана и Кобе. Но это и заслуга всей команды. Ему ставят заслоны. Химия команды – находят лидера, не жадничают и это позволяет проявлять ему свой талант, приносить пользу команде», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.