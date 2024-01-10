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Пашутин рассказал, что делает Би Джея Джонсон одим из сильейших игроков Лиги ВТБ

Пашутин рассказал, что делает Би Джея Джонсон одим из сильейших игроков Лиги ВТБ
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу одного из лидеров своей команды Би Джея Джонсона.

«Он очень хороший человек. Профессионал. Тренируется на 100 процентов. Как и все снайперы, немного в себе. Общительный, и у него есть инстинкт победителя. Это позволяет ему проявлять свой талант на самом высоком уровне. Когда его выбирали, мы понимали, что он в университете набирал по 50 очков, но в Испании был ограничен – по 18 минут в среднем, 6-8 очков. А его талант намного выше. Ребята поверили в него. Стараемся сильные стороны его использовать. В игре он чувствует все моменты.

Редкий талант – высокий прыжок сочетается с точностью. Не берем Джордана и Кобе. Но это и заслуга всей команды. Ему ставят заслоны. Химия команды – находят лидера, не жадничают и это позволяет проявлять ему свой талант, приносить пользу команде», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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