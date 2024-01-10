Дабл-дабл Шведа вновь не спас «Шаньси Лунгс» от поражения

Сегодня, 10 января, прошёл очередной матч чемпионата Китая, в котором встречались «Гуандун Тайгерс» и «Шаньси Лунгс». Встреча завершилась победой «Гуандун Тайгерс» со счётом 115:110.

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед оформил в этой встрече дабл-дабл, записав на свой счёт 14 очков, семь подборов и 11 результативных передач.

На данный момент «Шаньси» занимает 11-е место в китайской лиге, одержав 13 побед после 27 матчей.

Напомним, Алексей Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале текущего сезона. После окончания прошлого сезона Швед покинул ЦСКА, который представлял с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.