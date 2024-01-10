«Парма» отыграла 6 очков за минуту и в овертайме вырвала победу над «Астаной» в матче ЕЛ

Сегодня, 10 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 86:76.

Хозяева площадки активнее начали встречу, уверенно выиграли два стартовых отрезка и к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в 11 очков. Третья четверть также осталась за игроками «Астаны», и на четвёртую четверть хозяева выходили, имея 12 очков преимущества. В начале заключительного отрезка «Астана» довела разницу в счёте до 13 очков, но затем последовал рывок 9:0 в исполнении пермской команды, подаривший игре напряжённую концовку, в которой «Парма» смогла отыграть шесть очков за минуту и пять секунд и перевести встречу в овертайм, где добилась итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Би Джей Джонсон, на счету которого 33 очка и семь подборов.