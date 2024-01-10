«Детройт» установил очередной антирекорд НБА

«Детройт Пистонс» уступил «Сакраменто Кингз» (110:131) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации и стал автором очередного исторического достижения.

«Детройт» стал первой командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которая выиграла первую четверть с преимуществом в 18 очков, а затем проиграла матч с такой же или более крупной разницей.

Первая четверть встречи завершилась уверенной победой «Пистонс» со счётом 47:29, но затем второй игровой отрезок остался за игроками «Кингз» — 39:18. Третья четверть завершилась с ничейным счётом 30:30, а в заключительной «Сакраменто» вновь был сильнее — 33:15 и довёл матч до уверенной победы.

В текущем сезоне НБА «Детройт» одержал лишь три победы в 37 матчах.