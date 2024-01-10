Пашутин — после камбэка «Пармы» в матче с «Астаной»: борьба за место в шестёрке впереди

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался после победы в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (86:76, ОТ).

«У нас тяжёлый период, когда каждая игра – сложная, в том числе с «Уралмашем» и «Зенитом», и сегодня в начале было непросто.

«Астана» очень здорово играет, мы видели, как они боролись с «Локо»: там были физический контакт, подвижность, и практически до последних минут было ничего не ясно. Мы разбирали ту игру, разбирали «Астану», которая имеет в своём составе очень серьёзных, сильных игроков: остро атакуют с периметра, Хэмм очень серьёзно работает на подборах. Они продолжают борьбу за первую шестёрку. Поэтому мы понимали, что игра будет неуступчивая с двух сторон, что «Астана» постарается сразу захватить преимущество и создать разницу в очках, как это и было в первой четверти.

Не все получалось, мы начали медленно, медленно реагировали на снайперов, дали очень много открытых бросков. Но потом мы с ребятами поговорили в перерыве, и 8:20 в четвёртой четверти – это ответ. В четвёртой четверти и в овертайме нам удалось проявить защиту, которую мы проповедуем. Мы играли в защите умно, контролировали снайперов и подбор, в итоге выиграли подбор и сделали меньше ошибок. Думаю, эта игра поможет нам вернуться в ритм и быть готовыми к матчу с УНИКСом. Вся борьба за место в шестёрке ещё впереди, и каждая игра либо отбрасывает нас назад, либо двигает чуть вперёд. У нас есть цель – попасть в шестёрку, и мы идём к ней», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.