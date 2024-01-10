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Netflix снимет сериал об НБА с участием Леброна, Тейтума, Батлера и других звёзд

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Netflix создаст документальный проект о Национальной баскетбольной ассоциации по образцу сериала «Квотербек» о Национальной футбольной лиге.

Как сообщает Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), участниками первого сезона проекта станут пять звёздных игроков: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») и Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).

Напомним, действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Денвер Наггетс», который в финальной серии прошлого сезона переиграл «Майами Хит» и завоевал свой первый титул в истории.