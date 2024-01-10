Главный тренер «Астаны» — о поражении от «Пармы»: тяжело комментировать такие игры

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (76:86, ОТ).

«Тяжело комментировать такие игры, когда три периода команда выполняет установку и в защите, и в нападении, а в четвёртом у нас разладилось нападение и было много неправильных решений. Конечно, включился Би Джей Джонсон, который в четвёртой четверти реализовал три атаки подряд, дал «Парме» воздух и силы для возвращения в игру, чем они воспользовались и перевели игру в овертайм.

В овертайме мы вновь провели достаточно много неправильных атак, плюс к этому мы совершили 21 ошибку в этой игре. Я поздравляю их с заслуженной победой», — приводит слова Киселёва сайт Единой лиги ВТБ.