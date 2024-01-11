Кевин Дюрант опроверг слухи о том, что он недоволен «Финиксом»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на слухи о том, что он разочарован своей текущей командой.

«Я не хочу, чтобы меня куда-то обменяли. Я был расстроен не из-за травмы Брэдли Била. Я не был расстроен из-за ролевых игроков команды. Это просто слишком невежественно для меня, вы понимаете, о чём я?

Да, мы тогда проиграли встречу. Вы хотите, чтобы я был счастлив после того, как мы проиграли? Вы понимаете, о чём я? Я не расстроен ситуацией в целом. Я могу расстраиваться из-за плохой игры или неудачного отрезка. Но нет, я наслаждаюсь работой», — приводит слова Дюранта FOX Sports.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дюрант на данный момент принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 5,9 передачи.