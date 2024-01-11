Главный тренер «Самары» — после победы над «Уралмашем»: у нас 8 человек не готовы играть

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда переиграла екатеринбургский «Уралмаш» (68:64).

«Поздравляю своих игроков с победой. В период после Нового года у нас появилось достаточно много проблем с травмами, и нужно понимать: сейчас по факту у нас только пять человек физически готовы играть, пять человек из 13. Восемь человек имеют проблемы из-за травм. После матча с ЦСКА два очень важных для нашей команды игрока поехали на МРТ – и врач, ознакомившись с результатами, сказал, что им нужно три-четыре недели для восстановления. Сегодня они играли. И это характер нашей команды: они понимали риски, но на уколах сыграли и помогли команде.

Игра была тяжёлая, не самая, наверное, приятная для просмотра, с большим количеством ошибок, но победа очень важная для нас. Наша проблема – мы физически не готовы, восемь наших игроков не готовы сейчас играть. И проблемы в третьей четверти — как раз от этого, что мы физически не готовы. Мы говорим о том, что начало третьей четверти очень важно, но мы не можем держать ритм все 40 минут. И в ближайшее время это не решится. Мы будем стараться, будем пробовать с каждым матчем становиться всё лучше. Когда это получится, сказать сложно, но мы будем стараться», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.