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«Барселона» обыграла «Олимпиакос» и вернулась на второе место в таблице Евролиги

«Барселона» обыграла «Олимпиакос» и вернулась на второе место в таблице Евролиги
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Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила в Барселоне и закончилась победой хозяев площадки со счётом 86:78.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Джабари Паркер, который принёс в копилку своей команды 21 очко и четыре подбора.

Эта победа стала для каталонского клуба 14-й в 20 матчах текущего сезона Евролиги. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая только мадридскому «Реалу». «Олимпиакос» в нынешнем сезоне одержал 11 побед и потерпел девять поражений. Греческий клуб занимает седьмое место в таблице Евролиги.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2024, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 78
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Parker, Йокубайтис, Sarr, Jakucionis, Парра
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
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