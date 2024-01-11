«Барселона» обыграла «Олимпиакос» и вернулась на второе место в таблице Евролиги

Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила в Барселоне и закончилась победой хозяев площадки со счётом 86:78.

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Джабари Паркер, который принёс в копилку своей команды 21 очко и четыре подбора.

Эта победа стала для каталонского клуба 14-й в 20 матчах текущего сезона Евролиги. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая только мадридскому «Реалу». «Олимпиакос» в нынешнем сезоне одержал 11 побед и потерпел девять поражений. Греческий клуб занимает седьмое место в таблице Евролиги.

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