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Виктор Вембаньяма оформил первый за карьеру трипл-дабл

Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:108.

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 с игры, 4 из 5 штрафные), 12 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+15».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, Вембаньяма оформил первый за профессиональную карьеру трипл-дабл. В нынешнем сезоне НБА французский баскетболист набирает за встречу в среднем 19,2 очка, 10,2 подбора и 3,2 блок-шота, проводя на площадке 28,9 минуты.