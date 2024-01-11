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Виктор Вембаньяма отдал эффектную передачу между ног соперника

Виктор Вембаньяма отдал эффектную передачу между ног соперника
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Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:108.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале третьей четверти Вембаньяма стал автором эффектного момента, отдав в быстром отрыве передачу между ног лёгкого форварда «Детройта» Бояна Богдановича. По итогам владения игроки «Сан-Антонио» набрали очередные два очка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 с игры, 4 из 5 штрафные), 12 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+15».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 130
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Айви - 19, Богданович - 19, Бёркс - 15, Нокс - 12, Ливерс - 6, Сассер - 6, Хейз - 4, Томпсон - 3, Уайзмен - 3, Стюарт, Харрис, Багли III
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 17, Вембаньяма - 16, Васселл - 16, Сохан - 15, Макдермотт - 14, Осман - 11, Барлоу - 11, Джонс - 11, Уэсли - 9, Брэнэм - 7, Шампани - 2, Дьяките - 1, Грэм, Мамукелашвили
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