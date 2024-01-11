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Карри прокомментировал разгромное поражение «Голден Стэйт» от «Нью-Орлеана»

Карри прокомментировал разгромное поражение «Голден Стэйт» от «Нью-Орлеана»
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Разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу крупного домашнего поражения «Голден Стэйт» от «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 105:141 в рамках матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Очевидно, мы испытываем трудности. На самом деле у нас нет причин для хорошего настроения. По правде говоря, я освистываю себя, освистываю нашу команду в своей голове из-за того, как мы играем», — сказал Карри во время пресс-конференции.

Разыгрывающий, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 15 очков (4 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), шесть результативных передач и один подбор. Показатель «плюс-минус» Карри составил «-4».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 141
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Джексон-Дэвис - 19, Карри - 15, Томпсон - 13, Куминга - 12, Луни - 7, Уиггинс - 5, Шарич - 4, Киньонес - 3, Джозеф - 2, Подзиемски - 2, Santos - 2, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 21, Уильямсон - 19, Мёрфи - 16, Макколлум - 14, Хоукинс - 14, Ингрэм - 13, Джонс - 12, Маршалл - 12, Дэниэлс - 8, Нэнс - 6, Зеллер - 6, Альварадо, Лидделл, Робинсон-Эрл
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