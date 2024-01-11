Карри прокомментировал разгромное поражение «Голден Стэйт» от «Нью-Орлеана»

Разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу крупного домашнего поражения «Голден Стэйт» от «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 105:141 в рамках матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Очевидно, мы испытываем трудности. На самом деле у нас нет причин для хорошего настроения. По правде говоря, я освистываю себя, освистываю нашу команду в своей голове из-за того, как мы играем», — сказал Карри во время пресс-конференции.

Разыгрывающий, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 15 очков (4 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), шесть результативных передач и один подбор. Показатель «плюс-минус» Карри составил «-4».