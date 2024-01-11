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«Голден Стэйт» потерпел самое разгромное домашнее поражение после прихода Карри

«Голден Стэйт» потерпел самое разгромное домашнее поражение после прихода Карри
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Сегодня, 11 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 141:105 в пользу «Нью-Орлеана».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что 36-очковое поражение «Голден Стэйт» является самым крупным для калифорнийского клуба на своей площадке с момента прихода разыгрывающего, лидера команды Стефена Карри через драфт НБА в 2009 году.

Статистический факт

Статистический факт

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Йонас Валанчюнас. На его счету 21 очко, девять подборов и две результативные передачи. Тяжёлый форвард Зайон Уильямсон добавил 19 очков, семь передач и пять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 141
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Джексон-Дэвис - 19, Карри - 15, Томпсон - 13, Куминга - 12, Луни - 7, Уиггинс - 5, Шарич - 4, Киньонес - 3, Джозеф - 2, Подзиемски - 2, Santos - 2, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 21, Уильямсон - 19, Мёрфи - 16, Макколлум - 14, Хоукинс - 14, Ингрэм - 13, Джонс - 12, Маршалл - 12, Дэниэлс - 8, Нэнс - 6, Зеллер - 6, Альварадо, Лидделл, Робинсон-Эрл
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