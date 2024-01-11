«Голден Стэйт» потерпел самое разгромное домашнее поражение после прихода Карри

Сегодня, 11 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 141:105 в пользу «Нью-Орлеана».

Примечательно, что 36-очковое поражение «Голден Стэйт» является самым крупным для калифорнийского клуба на своей площадке с момента прихода разыгрывающего, лидера команды Стефена Карри через драфт НБА в 2009 году.

Статистический факт Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Йонас Валанчюнас. На его счету 21 очко, девять подборов и две результативные передачи. Тяжёлый форвард Зайон Уильямсон добавил 19 очков, семь передач и пять подборов.