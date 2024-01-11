Никола Йокич побил уникальное достижение Леброна Джеймса в НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт — 124:107 в пользу хозяев.

Центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич во время игры достиг отметки в 13 тыс. набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Йокич стал самым молодым игроком в истории НБА с 13 тыс. очками, 6 тыс. подборами и 4 тыс. результативными передачами.

Это достижение покорилось сербскому баскетболисту в возрасте 28 лет 326 дней. Ранее рекорд принадлежал лёгкому форварду, лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который достиг таких цифр в возрасте 29 лет 82 дней.