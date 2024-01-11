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Никола Йокич побил уникальное достижение Леброна Джеймса в НБА

Никола Йокич побил уникальное достижение Леброна Джеймса в НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт — 124:107 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич во время игры достиг отметки в 13 тыс. набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Йокич стал самым молодым игроком в истории НБА с 13 тыс. очками, 6 тыс. подборами и 4 тыс. результативными передачами.

Это достижение покорилось сербскому баскетболисту в возрасте 28 лет 326 дней. Ранее рекорд принадлежал лёгкому форварду, лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который достиг таких цифр в возрасте 29 лет 82 дней.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 111
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Кларксон - 27, Маркканен - 26, Секстон - 22, Коллинс - 15, Олиник - 9, Кесслер - 8, Джордж - 6, Данн - 5, Фонтеккио - 3, Юртсевен - 2, Саманич - 1, Хендрикс, Хортон-Такер, Сенсабо, Агбаджи
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 17, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Гиллеспи - 8, Браун - 5, Портер - 5, Джордан - 5, Джексон - 5, Ннаджи - 5, Уотсон - 3, Холидэй - 3, Ки - 2, Хафф - 2
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