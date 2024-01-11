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Вембаньяма забрал себе игровой мяч с матча, в котором он оформил свой первый трипл-дабл

Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился фотографией с мячом с игры, в которой он оформил свой первый трипл-дабл за карьеру.

Напомним, это произошло в сегодняшней встрече с «Детройт Пистонс» (130:108).

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 с игры, 4 из 5 штрафные), 12 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+15».

Таким образом, Вембаньяма оформил первый за профессиональную карьеру трипл-дабл. В нынешнем сезоне НБА французский баскетболист набирает за встречу в среднем 19,2 очка, 10,2 подбора и 3,2 блок-шота, проводя на площадке 28,9 минуты.

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