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Источник: ЦСКА может лишиться лицензии Евролиги в случае смены владельцев турнира

Источник: ЦСКА может лишиться лицензии Евролиги в случае смены владельцев турнира
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Московский ЦСКА и израильский «Маккаби» могут потерять лицензии постоянных участников Евролиги, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в 2026 году истекает контракт между Евролигой и компанией IMG, которая фактически управляет турниром. Одновременно с этим истекут контракты клубов, являющихся постоянными участниками турнира, срок действия которых составляет 10 лет. Сообщается, что нынешнее руководство лояльно относится к российскому баскетбольному гранду, но в случае смены владельцев позиции не только армейцев, но и израильского «Маккаби» могут оказаться под угрозой.

Напомним, российские баскетбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах, при этом ЦСКА сохраняет статус акционера Евролиги.

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