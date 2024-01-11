Источник: ЦСКА может лишиться лицензии Евролиги в случае смены владельцев турнира

Московский ЦСКА и израильский «Маккаби» могут потерять лицензии постоянных участников Евролиги, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в 2026 году истекает контракт между Евролигой и компанией IMG, которая фактически управляет турниром. Одновременно с этим истекут контракты клубов, являющихся постоянными участниками турнира, срок действия которых составляет 10 лет. Сообщается, что нынешнее руководство лояльно относится к российскому баскетбольному гранду, но в случае смены владельцев позиции не только армейцев, но и израильского «Маккаби» могут оказаться под угрозой.

Напомним, российские баскетбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах, при этом ЦСКА сохраняет статус акционера Евролиги.

Смотрите баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.