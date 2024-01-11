«Возможно, нам стоит заняться другим видом спорта». Лукич — о поражении в матче с МБА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с МБА (70:93).

«Я должен поздравить МБА, сегодня эта команда хотела выиграть гораздо больше, чем мы. Что можно сказать, если ты проигрываешь 80 процентов борьбы, возможно, тебе стоит заняться другим видом спорта. У игроков очень часто кто-то виноват – соперники, судьи, но это неправильный подход. Нужно искать причины в себе. Наш клуб, наши болельщики не заслуживают таких результатов. Ещё раз поздравляю МБА, у них была запредельная мотивация. Почему её не было у нас – большой вопрос, и нам предстоит с этим разобраться», — приводит слова Зорана Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.