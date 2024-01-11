Журналист The Athletic рассказал, как контракт Споэльстры повлияет на Керра

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Сэм Эмик выразил мнение, что главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр может претендовать на более внушительный контракт, чем его коллега по «Майами Хит» Эрик Споэльстра.

«Керр, чей контракт истекает после этого сезона и у которого в два раза больше тренерских титулов, чем у Споэльстры, теперь имеет ещё более веский аргумент в пользу огромной зарплаты», — приводит слова Эмика The Athletic.

Отметим, что на днях Споэльстра и «Майами» заключили продление контракта на восемь лет и $ 120 млн. 53-летний Споэльстра с «Майами» дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — в 2012 и 2013 годах.