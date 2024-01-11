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«Я должен из-за этого не спать?» Томпсон — об освистывании со стороны болельщиков

«Я должен из-за этого не спать?» Томпсон — об освистывании со стороны болельщиков
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу болельщиков, освистывавших его во время последних двух игр.

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«Мне всё равно. Или я должен из-за этого не спать?» — приводит слова Томпсона аккаунт Ballislife в социальных сетях.

Сегодня, 11 января, «Уорриорз» с разгромным счётом уступили на своей площадке «Нью-Орлеан Пеликанс» (105:141). За 24 минуты игрового времени Томпсон записал в свой актив 13 очков, четыре подбора и две передачи.

Все результаты игрового дня НБА 11 января:

«Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:120 (ОТ);
«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:130;
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:104;
«Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» — 98:123;
«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:141;
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:132 (ОТ);
«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:119 (ОТ);
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:141;
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 124:11;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 126:120.

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