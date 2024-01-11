Журналист The Athletic назвал игрока «Атланты», который интересен «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер выразил мнение, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» может рассмотреть вариант с приобретением атакующего защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Сан-Антонио Спёрс» к 27-летнему баскетболисту.

«Люди говорят об «Атланте», ну, «Атланта» как бы возвращается в режим перестройки, так что они могут обменять и Деджонте Мюррея — кстати, это ещё одно имя. Я знаю, что он больше защитник, но его имя всё же всплывает, когда речь идёт об интересах «Уорриорз», — рассказал Слэйтер во время подкаста Warriors Plus Minus.

В нынешнем сезоне Мюррей принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 21,1 очка, пять результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 39,4. «Атланта» на данный момент занимает 11-е место в Восточной конференции с 15 победами при 21 поражении.