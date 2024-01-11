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Ростислав Вергун: пока не до конца понимаю потенциал некоторых ребят «Уралмаша»

Ростислав Вергун: пока не до конца понимаю потенциал некоторых ребят «Уралмаша»
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий после поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (64:68).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Изначально было не очень понятно, зачем это деление команд на две группы, как это будет работать — но уже во втором сезоне чётко видно: игры уже в январе превратились, по сути, в плей-офф. Все понимают, что за один только январь можно решить вопрос с попаданием в шестёрку и в принципе решить задачу на сезон. И сегодняшняя игра, однозначно — это игра плей-офф.

К сожалению, я вынужден признать, что моя команда сегодня не играла так, как играют матчи плей-офф. Мы выглядели так, будто это обычная игра регулярного чемпионата. 13 потерь в первой половине, 19 потерь всего — для игры плей-офф, для «лоу-скоринг гейм» это слишком много. Сюда я бы добавил и 13 подборов «Самары» в нападении. Мы знали, что соперник будет пытаться агрессивно играть в «краске», у них есть исполнители, хорошо себя зарекомендовавшие на уровне лиги — и, к сожалению, этот фактор сыграл.

Короткая ротация? Я не так много времени провёл с командой и пока, может быть, не до конца понимаю потенциал некоторых ребят — и полагаюсь на тех, кто в процессе сезона уже себя зарекомендовал. В такой игре сложно использовать все 12 человек, хотелось, чтобы лидеры в концовке сказали своё слово. И это нормально: вопросы в концовке должны решать лидеры. Я жду, что мы сделаем правильные выводы из этой игры и будем поступательно двигаться вверх в качестве нашей игры», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 января 2024, среда. 19:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
68 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Роберсон - 12, Далтон - 11, Хоукинс - 10, Ребич - 8, Томпсон - 8, М. Кулагин - 5, Загорац - 5, Гудумак - 4, Платонов - 3, Умрихин - 2, Зверев, Викторов
Уралмаш: Эллис - 15, Уиттакер - 11, Нэльсон - 10, Нэвелс - 9, Писклов - 8, Новиков - 5, Даглас - 4, Захаров - 2, Глазунов, Пынько, Балашов, Михеев
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