Ростислав Вергун: пока не до конца понимаю потенциал некоторых ребят «Уралмаша»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий после поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (64:68).

«Изначально было не очень понятно, зачем это деление команд на две группы, как это будет работать — но уже во втором сезоне чётко видно: игры уже в январе превратились, по сути, в плей-офф. Все понимают, что за один только январь можно решить вопрос с попаданием в шестёрку и в принципе решить задачу на сезон. И сегодняшняя игра, однозначно — это игра плей-офф.

К сожалению, я вынужден признать, что моя команда сегодня не играла так, как играют матчи плей-офф. Мы выглядели так, будто это обычная игра регулярного чемпионата. 13 потерь в первой половине, 19 потерь всего — для игры плей-офф, для «лоу-скоринг гейм» это слишком много. Сюда я бы добавил и 13 подборов «Самары» в нападении. Мы знали, что соперник будет пытаться агрессивно играть в «краске», у них есть исполнители, хорошо себя зарекомендовавшие на уровне лиги — и, к сожалению, этот фактор сыграл.

Короткая ротация? Я не так много времени провёл с командой и пока, может быть, не до конца понимаю потенциал некоторых ребят — и полагаюсь на тех, кто в процессе сезона уже себя зарекомендовал. В такой игре сложно использовать все 12 человек, хотелось, чтобы лидеры в концовке сказали своё слово. И это нормально: вопросы в концовке должны решать лидеры. Я жду, что мы сделаем правильные выводы из этой игры и будем поступательно двигаться вверх в качестве нашей игры», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.