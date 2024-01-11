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«Юта» одержала девять побед в последних 11 матчах

«Юта» одержала девять побед в последних 11 матчах
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Сегодня, 11 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 124:111 в пользу «Юты».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что баскетболисты «Джаз» одержали девятую победу в последних 11 встречах. Ранее «джазмены» обыгрывали «Милуоки», «Филадельфию», «Детройт» (дважды), «Даллас», «Майами», «Сан-Антонио» и «Торонто».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал атакующий защитник Джордан Кларксон, набравший со скамейки запасных 27 очков (12 из 19 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), девять результативных передач и два подбора.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 111
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Кларксон - 27, Маркканен - 26, Секстон - 22, Коллинс - 15, Олиник - 9, Кесслер - 8, Джордж - 6, Данн - 5, Фонтеккио - 3, Юртсевен - 2, Саманич - 1, Хендрикс, Хортон-Такер, Сенсабо, Агбаджи
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 17, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Гиллеспи - 8, Браун - 5, Портер - 5, Джордан - 5, Джексон - 5, Ннаджи - 5, Уотсон - 3, Холидэй - 3, Ки - 2, Хафф - 2
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