«Юта» одержала девять побед в последних 11 матчах

Сегодня, 11 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 124:111 в пользу «Юты».

Примечательно, что баскетболисты «Джаз» одержали девятую победу в последних 11 встречах. Ранее «джазмены» обыгрывали «Милуоки», «Филадельфию», «Детройт» (дважды), «Даллас», «Майами», «Сан-Антонио» и «Торонто».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал атакующий защитник Джордан Кларксон, набравший со скамейки запасных 27 очков (12 из 19 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), девять результативных передач и два подбора.