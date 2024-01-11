Вембаньяма стал автором достижения для молодых игроков, оформивших трипл-дабл

Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:108.

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 21 минуту, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 с игры, 4 из 5 штрафные), 12 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+15».

Примечательно, что, как сообщают социальные сети НБА, Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл без совершенных потерь — 20 лет 6 дней. Ранее достижение принадлежало Андре Игуодале (21 год 54 дня).