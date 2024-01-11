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Шакил О’Нил назвал лучшего баскетболиста, когда дело касается статистики

Шакил О’Нил назвал лучшего баскетболиста, когда дело касается статистики
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил усомнился в том, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид добьётся чего-то в плей-офф. Но при этом сообщил, что игрок «Сиксерс» является лучшим по части набора статистических показателей.

«Мы знаем, на что он способен, но сможет ли он сделать что-то в важном танце (в плей-офф)? Может ли он узнать номер телефона в танце, взять его и закрыть все вопросы?

Мы все знаем, что Джоэл Эмбиид – лучший центровой, когда дело доходит до цифр и всего такого, но джокер (Йокич) пошёл на большие танцы и добился своего», – сказал Шакил О’Нил в своём подкасте на YouTube.

Напомним, Шакил О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА (2000—2002, 2006). Также он является 15-кратным участником матча всех звёзд НБА (1993—1998, 2000—2007, 2009).

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