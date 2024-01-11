Фрэнк Вогель высказался после худшего поражения «Финикса» в сезоне НБА

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель отреагировал на самое разгромное поражение своих подопечных в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации от «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 111:138.

«Я был в командах, где я не верил, что мы добьёмся этого (успеха). Я твёрдо верю в то, что у нас получится.

Неинтересно проигрывать. Тяжёлые игры. Мы проиграли в четвёртой четверти, потеряв лидерство. Не особо весело. Много страданий выпадает на долю главного тренера, но вы посмотрите, что мы имеем. Я очень верю в этих игроков. Я уверен в этой команде. Я наслаждаюсь этим вызовом», – приводит слова Вогеля AZ Central.

На данный момент «Финикс» под руководством Вогеля занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Аризоны победил в 19 матчах при 18 поражениях.