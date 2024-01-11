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Инсайдер рассказал об особом статусе Стефена Карри в «Голден Стэйт»

Инсайдер рассказал об особом статусе Стефена Карри в «Голден Стэйт»
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Известный журналист The Athletic и инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» готово рассмотреть обмен любого игрока из состава, за исключением разыгрывающего Стефена Карри.

«Нынешнее мышление руководства «Уорриорз» заключается в том, что команда готова расстаться с любым игроком, кроме Стефена Карри», – сказал Шэмс Чарания в эфире программы Fanduel TV.

Напомним, на данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско имеет отрицательный баланс побед и поражений в регулярном чемпионате НБА – 17-20.

При этом в последнем матче «воины» уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 141:105. Это поражение стало для «воинов» шестым в восьми матчах регулярного чемпионата за недавний отрезок времени.

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