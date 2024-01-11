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Леброн Джеймс рассказал, без какого игрока «Лейкерс» не смогут побеждать

Леброн Джеймс рассказал, без какого игрока «Лейкерс» не смогут побеждать
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал игрока команды, без которого клуб из Калифорнии вряд ли добьётся успеха в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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«Когда у меня в матче получаются такие результативные передачи, большинство из них доходят до Энтони Дэвиса, и это очень хорошо работает на благо нашей команды. Для нас всегда важно следить за Дэвисом на протяжении всей игры, потому что, очевидно, команды знают, насколько он динамичен. Так что мы не сможем победить без Энтони Дэвиса. Это невозможно», – приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб имеет равный баланс побед и поражений – 19-19.

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