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«Зенит» разгромил «Минск» с разницей в 27 очков в Единой лиге ВТБ

«Зенит» разгромил «Минск» с разницей в 27 очков в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 11 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 96:69.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева с первых минут встречи выглядели намного сильнее соперника, переиграв его со счётом 28:13 в стартовой четверти. Второй игровой отрезок проходил в схожем стиле – «Зенит» давил, а «Минск» старался отвечать, чем мог, в итоге клуб из Санкт-Петербурга победил с результатом 24:17. Итог первой половины – 52:30.

После большого перерыва подопечные Хавьера Паскуаля продолжили доминировать на домашнем паркете, разгромив соперника по Единой лиге ВТБ со счётом 30:11. В заключительной четверти «Зенит» особо не упирался, так как команда оформила комфортное преимущество по очкам, в итоге уступив в решающей десятиминутке с результатом 14:28.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 69
Минск
Минск
Зенит: Морман - 16, Фрейзер - 15, Курич - 13, Эртель - 11, Клименко - 8, Дублевич - 8, Зубков - 8, Карасёв - 7, Жбанов - 4, Хантер - 4, Захаров - 2, Герасимов
Минск: Коско - 13, Зечевич - 13, Борисевич - 9, Куратник - 9, Огунгбени-Джексон - 6, Мотовилов - 6, Стубеда - 4, Щербаков - 3, Микульский - 2, Дуду - 2, Аладко - 2, Чебашек
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