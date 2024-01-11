«Зенит» разгромил «Минск» с разницей в 27 очков в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 11 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 96:69.

Хозяева с первых минут встречи выглядели намного сильнее соперника, переиграв его со счётом 28:13 в стартовой четверти. Второй игровой отрезок проходил в схожем стиле – «Зенит» давил, а «Минск» старался отвечать, чем мог, в итоге клуб из Санкт-Петербурга победил с результатом 24:17. Итог первой половины – 52:30.

После большого перерыва подопечные Хавьера Паскуаля продолжили доминировать на домашнем паркете, разгромив соперника по Единой лиге ВТБ со счётом 30:11. В заключительной четверти «Зенит» особо не упирался, так как команда оформила комфортное преимущество по очкам, в итоге уступив в решающей десятиминутке с результатом 14:28.