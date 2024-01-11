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Капитан «Зенита» Зубков забросил невероятный бросок в матче с «Минском»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков попал красивейший бросок со своей половины под конец третьей четверти матча с белорусским «Минском» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, сегодня, 11 января, «Зенит» обыграл «Минск» со счётом 96:79. Эта победа стала второй в 2024 году для подопечных Хавьера Паскуаля.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, обгоняя краснодарский «Локомотив-Кубань» по дополнительным показателям. Обе команды победили 15 раз при шести поражениях в регулярном чемпионате.

Отметим, что в прошлом сезоне «Зенит» занял четвёртое место в плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда уступила в битве за третье место московскому ЦСКА со счётом 1-4.