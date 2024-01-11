14-летний школьник набрал огромное количество очков в одной из лиг США

14-летний Джейсон Кроу-младший забросил 657 очков в 18 матчах школьной лиги в сезоне-2023/2024. То есть в среднем парень, играющий за школу Линвуда (город в округе Лос-Анджелеса, Калифорния), забрасывал по 36,5 очка за встречу.

При этом Кроу дважды в сезоне забрасывал по 50 очков в корзину соперников по школьной лиге. К тому же игрок Линвуда такими темпами скоро побьёт рекорд школьной команды по количеству очков в истории.

Отметим, что парень является пятизвёздочным проспектом, за которым следят большинство топовых колледжей в США. Уже известно то, что парню предлагали поступить в Калифорнийский университет (UCLA) и Канзас – оба заведения известны своими баскетбольными командами в NCAA.

14-летний Кроу может оказаться на драфте 2027 года, если продолжит выступать подобным образом.